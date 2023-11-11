Один продукт заменит гору дорогих витаминов

Правильное питание экономит деньги и продлевает жизнь

Каждый знает, что на то, как долго и качественно человек будет жить, колоссальное влияние оказывает выбор в сфере питания. Именно то, что мы едим, дает организму необходимый строительный материал и поддерживает его в тонусе. Так, один простой продукт может заменить человеку приобретение дорогостоящих витаминов.



Речь идет о всем известной, доступной и недорогой зелени. Петрушка, укроп, кинза, руккола – эти продукты содержат огромное количество необходимых для здоровья организма микроэлементов. Их можно добавлять в разнообразные блюда, использовать в качестве гарнира или просто есть вместо перекуса.



Известный российский врач-диетолог Марина Сорокина заявила, что именно листовая зелень является лучшим дополнением к еде. В этих продуктах содержится много витамина A, витамина C, кальция, калия, магния и витаминов группы В. Все это делает свежую зелень незаменимым продуктом в ежедневном рационе.

