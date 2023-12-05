Раскрыт способ справиться с послеродовой депрессией

Простое действие улучшит работу нейромедиаторов

Плаксивость, раздражительность, перепады настроения после появления младенца на свет – все это объединяет в себе послеродовая депрессия, которая появляется примерно у 15% женщин. Справиться с этим своими силами бывает сложно, некоторые прибегают к помощи специалистов и медикаментов. Но, как удалось установить ученым, есть еще один эффективный способ. Об этом сообщает портал Ридлайф.ру.

Тренировки с умеренной активностью могут уменьшить остроту симптомов последродовой депрессии. Достаточно 30 минут в день уделять хотьбе, плаванию или бегу с трусцой.

Лучше всего при этом заниматься в группе, поскольку в таком случае лечебная эффективность активности возрастет.