Раскрыт способ справиться с послеродовой депрессией

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Плаксивость, раздражительность, перепады настроения после появления младенца на свет – все это объединяет в себе послеродовая депрессия, которая появляется примерно у 15% женщин. Справиться с этим своими силами бывает сложно, некоторые прибегают к помощи специалистов и медикаментов. Но, как удалось установить ученым, есть еще один эффективный способ. Об этом сообщает портал Ридлайф.ру.
Тренировки с умеренной активностью могут уменьшить остроту симптомов последродовой депрессии. Достаточно 30 минут в день уделять хотьбе, плаванию или бегу с трусцой.
Лучше всего при этом заниматься в группе, поскольку в таком случае лечебная эффективность активности возрастет.
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