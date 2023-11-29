Не все витамины одинаково полезны: о каких многие заблуждаются

Неправильный прием добавок может причинить вред

Нас с детства воспитывают в уверенности, что витамины хороши в любой дозировке. Еще недавно врачи выписывали горы мультивитаминов, считая это панацеей при выздоровлении. Однако недавние исследования показали, что перебор витаминов может быть даже опасным.

Много лет считалось, что любую проблему со здоровьем можно решить поеданием витаминов горстями, поскольку заболевания обычно приписывались нехватке разных микроэлементов. Некоторое время назад ученые доказали, что, во-первых, не все витамины полезны. А во-вторых, переизбыток их может даже причинить вред.

Так, например, в сезон простуд люди килограммами закупают фрукты и капсулы с витамином С в твердой уверенности, что он полезен зубам, костям и иммунитету. Однако это не так. В сутки организму допустимо выдавать всего один грамм витамина. Два и более вызовут раздражение ЖКТ, диарею или иные малоприятные симптомы.

Еще одно заблуждение – способность цинка предотвращать распространение простудных заболеваний. Доказательств у этой версии нет. К тому же обычно его рекомендуют для заживления ран, улучшения пищеварения и лучшего восстановления мышечной ткани. А вот переизбыток цинка может привести к массе побочных эффектов, начиная с тошноты или исчезновения обоняния.

Популярное заблуждение и в том, что рыбий жир полезен всем возрастам в любых дозах. Но ученые выяснили, что чересчур обильное употребление кислоты Омега-3 и витамина Д увеличивает риск нарушения сердечного ритма, если превысить дневную дозу. А это – вероятность образования сердечной недостаточности и большой шанс появления инсульта. Кстати, витамина Д немало в красной рыбе, икре, лесных грибах и других продуктах. А еще организм получает его от солнечных лучей.

Ранее мы писали, что мешает организму зимой усваивать витамины.

