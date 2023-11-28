Этот дешевый продукт сделает иммунитет в сто раз сильнее

Для крепкого здоровья эксперты советуют не килограммами есть цитрусовые, а употреблять именно это

Иван-чай – целебная трава, известная с давних лет. Еще наши предки собирали его впрок, сушили и запасали. Именно он усиливает иммунитет в разы куда лучше, чем это делают разрекламированные "заморские фрукты".



Специалисты Роспотребнадзора советуют почаще заваривать и пить лечебную траву в месяцы, когда чаще всего простужаются люди и случаются эпидемии гриппа и простуд. В нем куда больше полезных элементов, чем в цитрусовых. А в корнях иван-чая есть алкалоиды, сахар и дубильные вещества. Цветки очень много содержат важными витаминами В и С, и отмечено, что последнего витамина втрое и вшестеро больше, чем в популярных цитрусовых.



Кроме того, иван-чай содержит немало полезных минеральных веществ типа марганца, кальция, меди или железа. А вот щавелевая кислота и кофеин в нем отсутствуют, так что пить его с удовольствием даже очень поздним вечером, на способность быстро заснуть это не повлияет.

Способов приготовления иван-чая великое множество. Его можно настаивать на прохладной воде в жару, приготовить на молоке, добавив кусочки фруктов или ягоды для вкуса. А еще он отлично подходит как профилактическое средство для предупреждения простуды и так же уместен, когда уже человек заболел, потому что с употреблением этого волшебного напитка болезнь уйдет быстрее.

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