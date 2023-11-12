Хроническая усталость: как бороться с этим состоянием рассказывает врач

Хроническая усталость: как бороться с этим состоянием рассказывает врач
Фото: Freepik
У усталости могут быть разные причины, важно вовремя их распознать

Усталость – это состояние, с которым мы все знакомы. Однако, когда оно становится постоянным, наши биоритмы также подвергаются изменениям. Основные причины возникновения усталости и ее предупреждения специально для "Утро.ру" перечислила врач-невролог медицинского центра "Неболит" Вешникова Светлана Николаевна.

Постоянное ощущение усталости может сопровождаться разнообразными симптомами, самые частые из них: снижение иммунитета и частые инфекционные заболевания, постоянная вялость, инертность, апатия, лень и отсутствие мотивации, проблемы с кратковременной и долгосрочной памятью, головная боль.

Возможные причины постоянной усталости

Постоянная усталость может иметь разные причины, и важно выявить их, чтобы разработать эффективный план действий против этого состояния. Самые распространенные причины:

●       психические и психологические проблемы

●       неправильная дозировка, резкая отмена и некорректный прием некоторых лекарственных средств

●       отсутствие стабильного сна: если человек не высыпается, то организм истощается и наступает хроническое переутомление

●       авитаминоз

●       хронические заболевания и боли

●       лишний вес и расстройства пищевого поведения

●       вирусные инфекции

●       Излишняя физическая нагрузка или отсутствие физической активности

Быстрые способы прийти в норму

Если вы ощущаете постоянную усталость. Вот несколько быстрых способов, которые могут помочь вам вернуться к привычному ритму жизни:

●       можно по возможности устроить краткий сон: короткий дневной сон (20-30 минут) поможет восстановить вашу энергию

●       водный баланс: дефицит воды может привести к усталости. Взрослый человек должен употреблять от 2-х литров в день, не включая кофе, чай и другие напитки

●       физическая активность: короткая прогулка на свежем воздухе или небольшая зарядка помогут улучшить состояние

●       питание: перекусите орехами, фруктами или овощами с высоким содержанием витамина С. Чтобы получить дополнительную энергию, можно сделать напиток – некий "бустер" для мозга из витаминных препаратов из аптечной сети. Избегайте переедания, что также может вызвать усталость.

Как не проваливаться в состояние усталости?

Чтобы избежать постоянной усталости в будущем, важно соблюдать здоровый образ жизни и осознанно управлять своей энергией:

●     Наладьте свой режим труда и отдыха, обратите внимание, прежде всего, на свой сон, это очень важно. Ложитесь спать не позднее 23:00 и спите не менее 7-8 часов. Спать и просыпаться необходимо в одно и то же время каждый день, чтобы поддерживать режим сна

●     научитесь методам релаксации и стресс-менеджменту, чтобы справляться с негативными эмоциями

●      включите регулярные физические упражнения

●      включите краткие перерывы и моменты отдыха в течение рабочего дня, чтобы не перегрузить себя, а также не забывайте про отпуск и соблюдение режима выходных

Постоянная усталость может быть вызвана разными факторами, и важно понимать, что не существует универсального решения для всех. Если усталость продолжает беспокоить вас, обратитесь к врачу, чтобы исключить серьезные медицинские проблемы и получить рекомендации, подходящие именно для вас.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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