Хроническая усталость: как бороться с этим состоянием рассказывает врач

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Усталость – это
состояние, с которым мы все знакомы. Однако, когда оно становится постоянным,
наши биоритмы также подвергаются изменениям. Основные причины возникновения
усталости и ее предупреждения специально для "Утро.ру" перечислила врач-невролог медицинского центра
"Неболит" Вешникова Светлана Николаевна.
Постоянное ощущение усталости может сопровождаться разнообразными симптомами, самые частые из них: снижение иммунитета и частые инфекционные заболевания, постоянная вялость, инертность, апатия, лень и отсутствие мотивации, проблемы с кратковременной и долгосрочной памятью, головная боль.
Возможные причины постоянной усталости
Постоянная усталость может иметь разные причины, и важно выявить их, чтобы разработать эффективный план действий против этого состояния. Самые распространенные причины:
● психические и психологические проблемы
● неправильная дозировка, резкая отмена и некорректный прием некоторых лекарственных средств
● отсутствие стабильного сна: если человек не высыпается, то организм истощается и наступает хроническое переутомление
● авитаминоз
● хронические заболевания и боли
● лишний вес и расстройства пищевого поведения
● вирусные инфекции
● Излишняя физическая нагрузка или отсутствие физической активности
Быстрые способы прийти в норму
Если вы ощущаете постоянную усталость. Вот несколько быстрых способов, которые могут помочь вам вернуться к привычному ритму жизни:
● можно по возможности устроить краткий сон: короткий дневной сон (20-30 минут) поможет восстановить вашу энергию
● водный баланс: дефицит воды может привести к усталости. Взрослый человек должен употреблять от 2-х литров в день, не включая кофе, чай и другие напитки
● физическая активность: короткая прогулка на свежем воздухе или небольшая зарядка помогут улучшить состояние
● питание: перекусите орехами, фруктами или овощами с высоким содержанием витамина С. Чтобы получить дополнительную энергию, можно сделать напиток – некий "бустер" для мозга из витаминных препаратов из аптечной сети. Избегайте переедания, что также может вызвать усталость.
Как не проваливаться в состояние усталости?
Чтобы избежать постоянной усталости в будущем, важно соблюдать здоровый образ жизни и осознанно управлять своей энергией:
● Наладьте свой режим труда и отдыха, обратите внимание, прежде всего, на свой сон, это очень важно. Ложитесь спать не позднее 23:00 и спите не менее 7-8 часов. Спать и просыпаться необходимо в одно и то же время каждый день, чтобы поддерживать режим сна
● научитесь методам релаксации и стресс-менеджменту, чтобы справляться с негативными эмоциями
● включите регулярные физические упражнения
● включите краткие перерывы и моменты отдыха в течение рабочего дня, чтобы не перегрузить себя, а также не забывайте про отпуск и соблюдение режима выходных
Постоянная усталость может быть вызвана разными факторами, и важно понимать, что не существует универсального решения для всех. Если усталость продолжает беспокоить вас, обратитесь к врачу, чтобы исключить серьезные медицинские проблемы и получить рекомендации, подходящие именно для вас.
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