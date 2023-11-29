Что мешает организму усваивать витамины

Что мешает организму усваивать витамины
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
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Особенно актуальный вопрос холодной зимой

В осень и зиму особо актуальны микронутриенты, когда начинается прием витаминных комплексов с биоактивными добавками. И для грамотного приема нужно позаботиться об их правильном усвоении. Например, исключить те продукты, которые мешают усвоению витаминов, указал врач-терапевт Константин Чайкин.

Как правило, отметил специалист, прием витаминов начинается в первой половине дня или сразу после приема пищи. Необходимо учитывать, что существуют такие продукты, которые мешают их усвоению. Это кофе, черный и зеленый чай. Именно поэтому эти напитки лучше употреблять в разное время.

Витамины также плохо усваиваются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта – нарушение биоценоза, глистные инвазии, прием определенных лекарственных препаратов (в особенности антибиотиков) и прочих неприятностях.

"Поэтому подбирать витаминный комплекс и давать рекомендации по дозировке и курсу приема должен лечащий врач", – указал Чайкин.

Эксперт подчеркивает, что лекарственные препараты с витаминным составом назначает лечащий врач – для лечения заболеваний либо для восполнения недостатка определенной группы витаминов.

Источник: Известия ✓ Надежный источник

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