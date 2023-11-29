Диетолог рассказал о неожиданной пользе острой еды

Диетолог рассказал о неожиданной пользе острой еды
Фото: unsplash.com
Вот почему нужен жгучий перец

Употребляя острые блюда, мы делаем своему иммунитету некое "одолжение", уверен врач-диетолог Андрей Золотарев. Такие специи, как имбирь, перец, горчица, куркума содержат массу биологически активных веществ. Большинство острых приправ обладают противовирусными свойствами. Немаловажно, что в них содержатся фитонциды – природные антибиотики.

Полезнее всего против болезнетворных бактерий, указал медик – жгучие перцы. А в хрене содержатся сильные антиоксиданты.

"А антиоксиданты, в свою очередь, обладают противовоспалительным и иммуностимулирующим действием, так как снижают количество свободных радикалов, которые атакуют иммунную систему", – указал Золотарев.

Источник: Радио Спутник ✓ Надежный источник

"Чуть не дошло до драки": Безруков рассказал о скандале с Машковым в ресторане

Актер пришел в шок от поведения коллеги

Финляндия стянула дополнительные силы к границам с Россией

Евросоюз отправил на помощь Хельсинки офицеров погранслужбы с переводчиками, чтобы справиться с "гибридным вызовом"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей