Диетолог рассказал о неожиданной пользе острой еды

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Употребляя острые блюда, мы делаем своему иммунитету некое "одолжение", уверен врач-диетолог Андрей Золотарев. Такие специи, как имбирь, перец, горчица, куркума содержат массу биологически активных веществ. Большинство острых приправ обладают противовирусными свойствами. Немаловажно, что в них содержатся фитонциды – природные антибиотики.
Полезнее всего против болезнетворных бактерий, указал медик – жгучие перцы. А в хрене содержатся сильные антиоксиданты.
"А антиоксиданты, в свою очередь, обладают противовоспалительным и иммуностимулирующим действием, так как снижают количество свободных радикалов, которые атакуют иммунную систему", – указал Золотарев.
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