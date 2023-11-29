Диетолог рассказал о неожиданной пользе острой еды

Вот почему нужен жгучий перец

Употребляя острые блюда, мы делаем своему иммунитету некое "одолжение", уверен врач-диетолог Андрей Золотарев. Такие специи, как имбирь, перец, горчица, куркума содержат массу биологически активных веществ. Большинство острых приправ обладают противовирусными свойствами. Немаловажно, что в них содержатся фитонциды – природные антибиотики.

Полезнее всего против болезнетворных бактерий, указал медик – жгучие перцы. А в хрене содержатся сильные антиоксиданты.

"А антиоксиданты, в свою очередь, обладают противовоспалительным и иммуностимулирующим действием, так как снижают количество свободных радикалов, которые атакуют иммунную систему", – указал Золотарев.