Меню для вечной молодости: эти популярные продукты богаты коллагеном

С таким питанием легко "скинуть" несколько лет

Молодость организма длится тем дольше, чем внимательнее и ответственнее мы подходим к вопросам питания. По словам диетолога и косметолога Мурият Мухиной, необходимо придерживаться закона подобия. Хотим здоровое сердце – употребляем ливер и продукты с примерно схожим набором аминокислот.

А вот для коллагена необходимы продукты, которые, вполне логично, содержат это вещество в значительном количестве. Мясные ингредиенты здесь будут полезнее рыбных. Все-таки, человек является млекопитающим.

Самый простой вариант – бульоны из костей, желатин, который можно добавлять в еду, и рыба с кожей. Коллагена много в кишечниках и хрящах животных.

Обратите внимание на овощи, фрукты и мясо – печень, грецкие орехи, молоко, клубнику и киви, красный болгарский перец. Во всех этих продуктах содержатся аминокислоты, из которых собирается коллаген.

Диетолог указала, что веганам заниматься сбором коллагена из растительных продуктов бессмысленно. Все БАДы сомнительны и не дадут качественных изменений. Единственный способ – употребление всего вышеперечисленного.

А ранее телеканал "360" рассказывал, какими должны быть согревающие напитки в холодную зиму.