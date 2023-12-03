Почему нельзя пользоваться дезодорантами

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Дезодоранты и антиперспиранты прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Но далеко не все знают, что эти средства могут быть опасны для здоровья. Почему они вредны и можно ли ими пользоваться? Отвечает Камила Исаева – терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса "Ребенок. Инструкция по применению".
Роль потоотделения в организме.
Мы используем дезодоранты и антиперспиранты, чтобы затормозить потоотделение и избавиться от неприятного запаха. Но здесь важно понимать, что выработка пота – это естественное физиологическое явление, которое нужно для правильной работы организма. Потоотделение помогает защитить наше тело за счет своих функций:
Чем дезодоранты отличаются от антиперспирантов?
Многие путают дезодоранты с антиперспирантами. На самом деле, это два разных средства с разным принципом действия.
Дезодорант используют для того, чтобы замаскировать или предотвратить неприятный запах пота путем поглощения влаги. За это отвечают специальные пористые порошки в составе изделия. Например, диатомит или белая глина.
Кроме того, дезодоранты уничтожают бактерии, присутствующие на поверхности кожи. Это помогает избавиться от неприятного запаха.
Антиперспиранты тоже борются с вредоносными бактериями, но принцип действия у них другой. Эти средства блокируют потоотделение, сужая поры кожи благодаря солям алюминия.
Какой вред могут нанести дезодоранты и антиперспиранты?
Ингредиенты, которые содержатся в этих средствах, могут быть аллергенными и токсичными для организма. В их составе встречаются следующие вещества:
Кроме того, многие компоненты могут вмешиваться в работу гормональной системы и нарушать ее функции.
Что лучше выбрать?
Конечно, полностью отказаться от этих средств мы не можем. Однако при их выборе нужно учитывать несколько особенностей. Это поможет снизить риск негативных последствий для здоровья.
Во-первых, желательно отдавать предпочтение дезодорантам. Это связано с тем, что антиперспиранты блокируют естественный процесс потоотделения, мешают выходу токсинов и естественной регуляции организма. Поэтому дезодоранты более безопасны.
Во-вторых, нужно обращать внимание на состав изделия. Лучше всего выбирать средства с натуральными компонентами. Например, с кокосовым маслом, белой глиной, аромамаслами, маслом карите и т.п.
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