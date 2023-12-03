Почему нельзя пользоваться дезодорантами

Не рискуйте своим здоровьем

Дезодоранты и антиперспиранты прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Но далеко не все знают, что эти средства могут быть опасны для здоровья. Почему они вредны и можно ли ими пользоваться? Отвечает Камила Исаева – терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса "Ребенок. Инструкция по применению".

Роль потоотделения в организме.

Мы используем дезодоранты и антиперспиранты, чтобы затормозить потоотделение и избавиться от неприятного запаха. Но здесь важно понимать, что выработка пота – это естественное физиологическое явление, которое нужно для правильной работы организма. Потоотделение помогает защитить наше тело за счет своих функций:

обеспечивает терморегуляцию. Когда организм подвергается влиянию высоких температур, потоотделение позволяет снизить и скорректировать температуру тела. Тепло уходит на уровень кожи в виде капель воды, благодаря чему тело нагревается не слишком сильно.

выводит токсины. Потоотделение помогает избавиться от отходов и органических токсичных веществ, которые есть в нашем организме. Без его защитного действия некоторые вредные бактерии не были бы уничтожены.

стимулирует гидратацию. Этот термин означает увлажнение кожных покровов. Потоотделение поддерживает кожу в увлажненном состоянии и помогает формировать гидролипидную пленку – защитный слой.





Чем дезодоранты отличаются от антиперспирантов?

Многие путают дезодоранты с антиперспирантами. На самом деле, это два разных средства с разным принципом действия.

Дезодорант используют для того, чтобы замаскировать или предотвратить неприятный запах пота путем поглощения влаги. За это отвечают специальные пористые порошки в составе изделия. Например, диатомит или белая глина.

Кроме того, дезодоранты уничтожают бактерии, присутствующие на поверхности кожи. Это помогает избавиться от неприятного запаха.

Антиперспиранты тоже борются с вредоносными бактериями, но принцип действия у них другой. Эти средства блокируют потоотделение, сужая поры кожи благодаря солям алюминия.

Какой вред могут нанести дезодоранты и антиперспиранты?

Ингредиенты, которые содержатся в этих средствах, могут быть аллергенными и токсичными для организма. В их составе встречаются следующие вещества:

соли алюминия. По результатам научных исследований было установлено, что эти компоненты, вероятно, являются канцерогенами и могут вызывать рак молочной железы.

газы-вытеснители. Они используются в спреях-дезодорантах. Часто эти вещества скрываются под названиями бутан, изобутан или пропан. Они загрязняют окружающую среду, а также вредны для здоровья человека.

феноксиэтанол. Это признанный аллерген, он особо опасен для чувствительной кожи. Вещество получают из нефти.

парабены. В составе изделий часто присутствует бутилпарабен или пропилпарабен. Ученые выяснили, что эти вещества нарушают работу эндокринной системы.

спирт. Он способен вызывать раздражение и покраснение кожи, а также покалывание в подмышках.

Кроме того, многие компоненты могут вмешиваться в работу гормональной системы и нарушать ее функции.

Что лучше выбрать?

Конечно, полностью отказаться от этих средств мы не можем. Однако при их выборе нужно учитывать несколько особенностей. Это поможет снизить риск негативных последствий для здоровья.

Во-первых, желательно отдавать предпочтение дезодорантам. Это связано с тем, что антиперспиранты блокируют естественный процесс потоотделения, мешают выходу токсинов и естественной регуляции организма. Поэтому дезодоранты более безопасны.

Во-вторых, нужно обращать внимание на состав изделия. Лучше всего выбирать средства с натуральными компонентами. Например, с кокосовым маслом, белой глиной, аромамаслами, маслом карите и т.п.