Почему мы часто забываем сны и как это исправить

Почему мы часто забываем сны и как это исправить
Justus Klingel/www.globallookpress.com
Есть способ заставить работать мозг иначе

Иногда мы видим настолько захватывающие сны, что просыпаемся в настоящем разочаровании от действительности, которая не может нам подарить пережитого. А бывают и такие удивительные образы, от которых во сне мы приходим в полный восторг – и ничего не можем вспомнить утром. Почему же так происходит?

Почему мы забываем сны

Прежде всего, причина кроется в физиологии. Во время сна мозг находится в ином состоянии, обрабатывая информацию вне нашего осознания. А при пробуждении мозг работает уже в режиме бодрствования, и информация об увиденном, чаще всего, "стирается".

Еще одна причина – недостаток сна. При дефиците отдыха мозг не может успеть обработать всю информацию, которую мы получили во время ночных сновидений. И, наконец, дело в эмоциональном состоянии. При переживании стрессов мозг вполне "намеренно" забывает сны, чтобы исключить дополнительный стресс.

Как запоминать сны

Самый простой способ – соблюдать режим и высыпаться. Записывайте при пробуждении сны в дневник, чтобы лучше запоминать увиденное. Расслабляйтесь перед сном и избегайте стресса.

Существует такая техника, как "лунная фаза" – можно проснуться посреди ночи и быстро записать увиденное. А затем вернуться в кровать и спать дальше, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник

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