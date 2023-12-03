Почему мы часто забываем сны и как это исправить

Есть способ заставить работать мозг иначе

Иногда мы видим настолько захватывающие сны, что просыпаемся в настоящем разочаровании от действительности, которая не может нам подарить пережитого. А бывают и такие удивительные образы, от которых во сне мы приходим в полный восторг – и ничего не можем вспомнить утром. Почему же так происходит?

Почему мы забываем сны

Прежде всего, причина кроется в физиологии. Во время сна мозг находится в ином состоянии, обрабатывая информацию вне нашего осознания. А при пробуждении мозг работает уже в режиме бодрствования, и информация об увиденном, чаще всего, "стирается".

Еще одна причина – недостаток сна. При дефиците отдыха мозг не может успеть обработать всю информацию, которую мы получили во время ночных сновидений. И, наконец, дело в эмоциональном состоянии. При переживании стрессов мозг вполне "намеренно" забывает сны, чтобы исключить дополнительный стресс.

Как запоминать сны

Самый простой способ – соблюдать режим и высыпаться. Записывайте при пробуждении сны в дневник, чтобы лучше запоминать увиденное. Расслабляйтесь перед сном и избегайте стресса.

Существует такая техника, как "лунная фаза" – можно проснуться посреди ночи и быстро записать увиденное. А затем вернуться в кровать и спать дальше, отмечает женский журнал "Клео.ру".