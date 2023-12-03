Сколько мандаринов допустимо съедать в день

Сколько мандаринов допустимо съедать в день
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Любимый зимний десерт россиян вредит здоровью при чрезмерном увлечении

Эндокринолог Зухра Павлова назвала оптимальной нормой для человека не более пяти небольших мандаринов в сутки. Естественно, не единовременно. Мякоть этого фрукта состоит на 87 процентов из воды, на 7% – из сахара. Остальная же часть – из кислот, пектиновых веществ, минералов, витаминов и эфирных масел, отмечает портал "Ридлайф.ру".

Полезны не только дольки, но и эфирные масла с витаминами. Все это содержится и в кожуре с пленкой, которую многие привыкли выбрасывать.

Мандарины невероятно полезны из-за содержащихся витаминов А и С. Если "А" является главным "сырьем" для здоровья глаз, кожного покрова и скелета, то второй – для иммунитета. 

Однако нужно принимать во внимание аллергическую реакцию, которая нередко проявляется у миллионов любителей мандаринов. Их сок довольно агрессивен для зубной эмали. После их употребления не отправляйтесь мгновенно вычищать зубы щеткой – лучше всего просто прополоскать рот.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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