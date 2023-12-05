Как правильно промывать нос: ЛОР для рекомендации

Актуальный вопрос зимой, когда дышится легко и свободно не всем

Промывание носа – отличная профилактическая процедура в период ОРВИ, при наличии аллергических реакций, хронического ринита и иных проблем с полостью носа.

Оториноларинголог Андрей Лопатин указал, что такая гигиена необходима для лечения и профилактики болезней этого органа, а также околоносовых пазух. В каждую ноздрю при этом необходимо за одну процедуру вводить порядка 100 миллилитров 1% солевого раствора. Он удаляет (точнее, вымывает) микробы, аллергены, пыль и прочие неприятные для слизистой оболочки элементы.

Однако везде есть свои правила. Удобное промывание носа доступно при применении специального устройства в виде бутылочки, резиновой спринцовки-груши или 20 кубового шприца с мягкой трубочкой в конце.

Перед процедурой необходимо убедиться, что температура раствора более-менее соответствует температуре тела. Опустите туда палец – в идеале вы не должны чувствовать ни тепла, ни холода.

Промывайте нос, наклонившись над раковиной, как при умывании лица. Крышку устройства плотно приложите к ноздре, и плавно, неторопливо сжимайте емкость. Промывайте каждую ноздрю до трех раз.

На всю процедуру должно уйти от 200 до 240 мл раствора. Жидкость не должна попадать в ухо. А в конце процедуры, как пишет gazetametro.ru, необходимо аккуратно высморкаться.