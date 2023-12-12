Психолог назвала россиянам способ сберечь нервы на работе

Чтобы наступил дзен, нужно кое-что поменять

Психолог Алена Макарова назвала три способа по снижению стресса на работе. Прежде всего эксперт рекомендует сформулировать смысл своей работы: "Для чего я это делаю?"

Ответ на такой вопрос, пояснила психолог, заставит подумать и сделать правильный вывод: напомнит, в чем заключается ваша рабочая деятельность и зарядит энергией, которая точно понадобится на целый день вперед.

"Подумайте, какую пользу вы приносите людям, как ваша деятельность влияет на тех, кто работает с вами бок о бок, и на тех, кто в итоге является потребителем конечного продукта или услуги", – объяснила Макарова.

Психолог также рекомендует россиянам организовать рабочее место с максимальным соответствием уровню домашнего комфорта. В рабочем пространстве должно быть все устроено так, чтобы вам было комфортно. И, конечно, организованно – никакой беспорядок с мелкими поломками точно не станет располагать к приятной рабочей атмосфере.

Психолог также призвала заранее готовиться к встрече с клиентами и коллегами. Мысленно поставьте себя на место встречаемого – и расслабьтесь.