Неуклюжесть может быть симптомом опасного недуга

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Падения с лестницы, неустойчивость на ровной поверхности и в целом неуклюжесть могут быть признаком развития у человека деменции. К такому выводу пришли специалисты по изучению дегенеративных болезней.
Как правило, на такие проявления люди не обращают особого внимания, поскольку считают, что деменция связана исключительно с расстройством памяти. Но это не так. По словам ученых, каждый случай болезни уникален.
Довольно часто недуг может проявлять себя со способностью человека оценивать расстояния, что негативно сказывается на его передвижении в пространстве. И то, что обычно принимают за банальную неуклюжесть, в действительности сигнализирует о начале дегенеративных отклонений.
"Такие вещи, как поскальзывания, спотыкания и падения, могут стать более распространенными. Вы можете начать замечать, что человек при ходьбе шаркает, а не поднимает ноги", – отметили специалисты.
В таких случаях они советуют обращаться за помощью к специалисту, чтобы на ранних стадиях обнаружить деменцию, если она началась.
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