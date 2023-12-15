Неуклюжесть может быть симптомом опасного недуга

Неуклюжесть может быть симптомом опасного недуга
Фото: freepik.com
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Лучше вовремя обратиться за помощью к медикам

Падения с лестницы, неустойчивость на ровной поверхности и в целом неуклюжесть могут быть признаком развития у человека деменции. К такому выводу пришли специалисты по изучению дегенеративных болезней.

Как правило, на такие проявления люди не обращают особого внимания, поскольку считают, что деменция связана исключительно с расстройством памяти. Но это не так. По словам ученых, каждый случай болезни уникален. 

Довольно часто недуг может проявлять себя со способностью человека оценивать расстояния, что негативно сказывается на его передвижении в пространстве. И то, что обычно принимают за банальную неуклюжесть, в действительности сигнализирует о начале дегенеративных отклонений.

"Такие вещи, как поскальзывания, спотыкания и падения, могут стать более распространенными. Вы можете начать замечать, что человек при ходьбе шаркает, а не поднимает ноги", – отметили специалисты.

В таких случаях они советуют обращаться за помощью к специалисту, чтобы на ранних стадиях обнаружить деменцию, если она началась.

Ранее стало известно, люди с каким характером реже страдают болезнью Альцгеймера.

Источник: Daily Express
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