Нутрициолог рассказала о невероятно полезных свойствах граната

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Гранат отлично укрепляет иммунитет, снижает давление и защищает от токсинов и свободных радикалов организм из-за витамина С, а также мощнейшего антиоксиданта пуникалагина. Пуническая кислота граната снижает риск развития сердечных заболеваний и контролирует уровень триглицеридов, глюкозы и "плохого" холестерина. Именно по этой причине он так полезен для диабетиков.
За счет высокого содержания железа гранатовый сок предотвращает развитие анемии. По словам врача-натуропата, нутрициолога Марины Мальцевой, сочетание граната с красным мясом и субпродуктами – превосходный способ повысить гемоглобин, с учетом тех веществ, которыми богата эта ягода.
"Поскольку кроме железа, нужен достаточный уровень белка и других кофакторов усвоения железа – витамина С, витамина В9, В12 и других"
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