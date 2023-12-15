Нутрициолог рассказала о невероятно полезных свойствах граната

Едва ли есть ягоды полезнее этой

Гранат отлично укрепляет иммунитет, снижает давление и защищает от токсинов и свободных радикалов организм из-за витамина С, а также мощнейшего антиоксиданта пуникалагина. Пуническая кислота граната снижает риск развития сердечных заболеваний и контролирует уровень триглицеридов, глюкозы и "плохого" холестерина. Именно по этой причине он так полезен для диабетиков.

За счет высокого содержания железа гранатовый сок предотвращает развитие анемии. По словам врача-натуропата, нутрициолога Марины Мальцевой, сочетание граната с красным мясом и субпродуктами – превосходный способ повысить гемоглобин, с учетом тех веществ, которыми богата эта ягода.

"Поскольку кроме железа, нужен достаточный уровень белка и других кофакторов усвоения железа – витамина С, витамина В9, В12 и других"