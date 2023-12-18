Чем опасен нерегулярный сон: вот что грозит в старости людям с режимом "сов"

Чем опасен нерегулярный сон: вот что грозит в старости людям с режимом "сов"
Jochen Tack/www.globallookpress.com
Ученые подтвердили страшные догадки

Австралийские ученые в одном из новых исследований установили, что люди с нерегулярным режимом на имеют более высокий риск развития деменции, в отличие от тех, кто ложится спать и просыпается в одно и то же время. Как пишет портал "Ридлайф.ру", в исследовании участвовали более 88 тысяч человек, за которыми велось наблюдение на протяжении семи лет.

Участники носили на постоянной основе устройства, оценивающие регулярность сна и бодрствования. В ходе исследования ученые установили, что у участвующих в исследовании из группы нерегулярного режима риск деменции на 53 процента выше, чем у тех, кто соблюдал регулярный режим сна.

Хотя авторы признаются, что результаты были в некоторой степени скорректированы с учетом ряда факторов, которые могли повлиять на риск развития деменции, нельзя исключать, что неизвестные обстоятельства могли также повлиять на такой риск.

А ранее россиянам рассказывали, как бороться с хронической усталостью.

Источник: Neurology.com ✓ Надежный источник

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