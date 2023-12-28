Медик раскрыла самый действенный способ справиться со стрессом

И питание тут ключевого значения не имеет

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева, что все байки о способности спиртного заглушать стресс – лишь миф. Алкоголь в принципе является депрессантом, который лишь на момент стимулирует выработку дофамина и серотонина. Однако после этого образуется вещество, блокирующее выработку гормона радости.

"Человек в итоге перестает наслаждаться жизнью без стимуляции", – пояснила Лебедева.

Для того, чтобы справиться со стрессом, необходим качественный подход, требующий дисциплины. А для этого человек должен давать своему телу "съедать" гормоны стресса. Здорово помогает активная деятельность - ходьба, танцы, бег. А многим помогает физический труд.

"В общем, любым способом задействуем наши мышцы. Нагрузки на 15-20 минут будет достаточно", – заключила Лебедева.