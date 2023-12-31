Отказ от одного продукта вызывает ранее старение - доктор

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Не секрет, что правильное питание помогает поддерживать здоровье организма. Однако особый рацион также благотворно влияет на внешность человека. Так, чтобы отсрочить старение, важно включить в меню один продукт. Об этом рассказала диетолог Анна Коновалова.
По словам специалиста, крайне важно есть рыбу. Этот продукт богат не только белком, но полиненасыщенными жирными кислотами, а также полезными микроэлементами.
Чтобы от рыбы был эффект, необходимо есть ее трижды в неделю. Каждая порция должна быть минимум 110 граммов. Один раз в неделю стоит отдавать предпочтение жирной рыбе.
Полезно будет также почаще обедать и ужинать овощами и фруктами. В этих продуктах также много важных веществ, благотворно влияющих на организм. Хорошо не забывать про орехи и семена, но эти лакомства нужно есть аккуратно. Маленькой горстки в день будет достаточно.
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