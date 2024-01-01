Превращаются в яд: как нельзя варить яйца

Превращаются в яд: как нельзя варить яйца
Фото: pixabay.com
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Ряд заблуждений о приготовлении этого простого продукта развеяли

Китайское СМИ предупредило об опасности некоторых методов варки яиц. Как выяснилось, многие до сих пор придерживаются ошибочных представлений об их приготовлении.

На протяжении многих лет считалось, что тепловая обработка хороша для всех продуктов, так как уничтожает бактерии. Поэтому большинство хозяек считало, что чем дольше варишь, тем лучше. Однако яйца нельзя переваривать. Полезные вещества, такие как железо, попросту распадаются. И никакой ценности для организма в таком блюде не будет.

Другая крайность – яйца всмятку. В сильно недоваренных, напротив, могут сохраниться опасные для здоровья бактерии, которые могут привести даже к отравлению.

Опасен и другой метод, ставший в последнее время популярным. В воду для варки яиц добавляют коричневый сахар. Однако так варить их нельзя. В процессе могут образовываться соединения, которые нанесут вред здоровью, говорится в статье.

Источник: Sohu ✓ Надежный источник

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