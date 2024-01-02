Одна доступная ягода улучшает работу мозга за 12 недель

Полезное лакомство давно пора включить в ежедневный рацион

Переоценить влияние пищи на здоровье человека невозможно. Как говорится, мы – это то, что мы едим. Очень важно употреблять полезные продукты. За счет правильного питания можно предотвратить большинство хворей, некоторые даже можно вылечить. Так, одна хорошо известная россиянам ягодка самым благотворным образом влияет на работу мозга.



Любопытными результатами после соответствующего исследования поделились профильные специалисты из американского Университета Цинциннати. Речь идет о ягоде, которая продается круглый год практически в каждом магазине, а летом активно цветет на российских грядках. Высокую эффективность в поддержке мозговой деятельности продемонстрировала клубника.



Отдельно отмечается, что видимый эффект фиксируется уже спустя 12 недель регулярного употребления сочной ягодки. Наилучшим вариантом будет добавлять клубнику к блюдам, приготовленным на завтрак. Вкусная и сытная первая трапеза укрепит здоровье, поднимет настроение и порадует вкусовые рецепторы.

