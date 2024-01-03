Как продлить молодость: советы голливудского тренера

Нужно уделять достаточно времени физической активности

Жить долго и оставаться при этом здоровым и подвижным – кто бы не хотел себе такой участи? Голливудский тренер Себастьен Лагри утверждает, что он знает несколько эффективных способов как этого добиться.

По словам специалиста, для этого в первую очередь необходимо заняться силовыми тренировками. Это влияет не только на красивый рельеф тела, но и играет важную роль в поддержании мышечного здоровья.

Затем нужно внимательно подойти к своему распорядку дня. Он должен способствовать росту мышечной силы, здоровью сердца и поддержанию хорошего состояния.

Эксперт утверждает, что при силовой нагрузке не следует поднимать большие веса, поскольку это вредно для суставов. Лучше сосредоточиться на работе с небольшими гирями, чтобы поддерживать активность мышц.

Работа по наращиванию мышечной массы позволит человеку больше питаться и не толстеть, что означает также увеличение объема поступления питательных веществ в организм.

Дополнительно Лагри советует много ходить, особенно на свежем воздухе – это поможет здоровью сердца.

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