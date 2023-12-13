Ученые опровергли правило 10 000 шагов в день: вот сколько нужно на самом деле

Специалисты рассказали, как современному человеку избежать сидячего образа жизни

Популярное правило 10 тысяч шагов, по мнению ученых, завышено. Согласно новому исследованию в European Journal of Preventive Cardiology, для укрепления здоровья достаточно гораздо меньшего объема ходьбы.

Анализируя данные около 220 тысяч человек из разных научных работ, исследователи выяснили, что две тысячи шагов в день – это минимум, чтобы снизить риск смерти от сердечных заболеваний. Примерно четыре тысячи шагов существенно влияют на снижение общей смертности от других причин. Каждая дополнительная тысяча шагов уменьшает вероятность смерти на 15%

Таким образом, 10 тысяч шагов – хорошая профилактика, но и пять-семь тысяч уже дадут существенный оздоровительный эффект. Главное – начать двигаться, а не гнаться за недостижимыми целями.

Но как больше двигаться современному человеку, распорядок дня которого в основном ограничивается офисом и домом? Во-первых, начать совершать пешие прогулки до работы и учебы – это не так трудно, как кажется на первый взгляд. Для небольшой прогулки также подойдет обеденный перерыв. Во-вторых, Подниматься в квартиру тоже можно по лестнице – не обязательно всегда прибегать к услугам лифта. Ну и в-третьих – если у вас есть питомец, которого нужно выгуливать, то почему бы не делать этого чаще?

Начните с малого, чтобы не перегореть. Ходьба – идеальное упражнение, чтобы постепенно двигаться к здоровью и долголетию!

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