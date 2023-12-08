Срочно избавьтесь от таких привычек до Нового года: они мешают вашему успеху

Дракон дает вам шанс

Новый год – всегда надежда на положительные перемены. Однако перед переключением на новое избавьтесь от плохого старого. Портал "Ридлайф.ру" дал советы мечтателям достичь совершенства и решить все свои проблемы в Новом году.

Конечно, сильные люди способны забыть старые обиды. К чему таскать этот огромный камень на плечах? Любой опыт дает понимание в разграничении между хорошим и плохим. Оставьте обиды в стороне и не вздумайте мстить. Не идите путем малодушных людей, которые растворились в своих обидах – и потратили на это свою драгоценную жизнь.

Избавьтесь от лени, которая мешает вам заняться важными делами здесь и сейчас. Прекратите откладывать дела. Прокрастинаторов в мире полно – и было бы обидно оказаться в их числе. Спешите жить, пока остальные откладывают ее на завтра.

Избавьтесь от своих вредных привычек. В наступающем году важно избавиться и от курения, и от спиртного, и пересмотреть свой рацион. Организм сразу почувствует положительные изменения.

Прекратите токсичные отношения. Если тут нет места искренности, доверию и радости – это не ваш человек. Поверьте, одиночество во сто крат лучше.

Решите свои финансовые проблемы. Контролировать доходы и расходы – дело крайне непростое. Однако, увы, безальтернативное. Начните решать в новом году свои проблемы и повышайте собственную финансовую грамотность. Затяните пояс, если необходимо – и откладывайте, чтобы не иметь проблем в будущем. Откажитесь от ненужных трат.