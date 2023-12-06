Никогда не покупайте елку с таким дефектом: иначе испортите себе Новый год

Обратите внимание на пару важных деталей

Существует один признак, по которому можно определить весьма посредственную елку. Всегда проверяйте ее: будет крайне досадно, если дома вы вдруг обнаружили, что купили елку плохого качества.





Помните об этом нюансе: елка никогда не должна быть легкой. Если дерево на вес совсем не кажется тяжелым, это означает только одно: оно обезвожено. А значит, долго не простоит и очень скоро начнет осыпаться.





Старайтесь выбирать дерево не слишком жесткое на ощупь, с мягкими ветками. Иголки, естественно, не должны сыпаться. В противном случае выбирайте другую елку. Важно: иголки должны быть яркими.





Если вы поставите дерево у батареи или обогревателя, вода очень скоро испарится, и осушенное дерево погибнет. То же самое происходит, когда мы ставим елку под яркими лучами солнца или у вентиляционных отверстий из-за циркулирующего воздуха.

Многие привыкли вешать тяжелые украшения на верхи ближе к вершине. Однако они слишком тонкие для таких нагрузок. Избегайте деформации дерева.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", ссылаясь на эксперта по безопасности Дениса Ковалева, при выборе гирлянды необходимо учитывать ее устойчивость к влаге. Ни в коем случае не используйте ее на улице – проводка повредится и вызовет замыкание.

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