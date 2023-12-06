Никогда не покупайте елку с таким дефектом: иначе испортите себе Новый год

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Если вы поставите дерево у батареи или обогревателя, вода очень скоро испарится, и осушенное дерево погибнет. То же самое происходит, когда мы ставим елку под яркими лучами солнца или у вентиляционных отверстий из-за циркулирующего воздуха.
Многие привыкли вешать тяжелые украшения на верхи ближе к вершине. Однако они слишком тонкие для таких нагрузок. Избегайте деформации дерева.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", ссылаясь на эксперта по безопасности Дениса Ковалева, при выборе гирлянды необходимо учитывать ее устойчивость к влаге. Ни в коем случае не используйте ее на улице – проводка повредится и вызовет замыкание.
А ранее RT рассказывало, какие подарки от коллег россияне считают самыми желанными.
Знаменитость удивил странным поведением
Продюсер утверждает, что та присвоила себе чужую интеллектуальную собственность