Три ингредиента и обалденный вкус: самый простой салат на Новый год

Блюдо делается быстро и не требует дорогих компонентов

Если готовить изысканные угощения на новогодний стол не хочется, но порадовать себя чем-то вкусным желание остается, можно сделать самый простой салат всего из трех ингредиентов. Он обязательно понравится всем из-за своего обалденного вкуса и не займет много времени. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Лук – 5 штук или примерно 0,5 кг.

Маринованные огурцы – 6 штук.

Печень – 600 граммов.

Соль, перец, майонез.

Пошаговый рецепт приготовления простого салата к Новому году

1. Нарезаем лук полукольцами и обжариваем на большом огне с добавлением растительного масла. Солим и перчим.

2. Режем огурцы соломкой и обжариваем на сковородке.

3. В кастрюле с подсоленной водой отвариваем печень в течение 5-6 минут, а после нарезаем.

4. Смешиваем лук, огурцы и печень в миске вместе с майонезом. Добавляем соль и перец по вкусу. Украсить блюдо можно зеленым луком.

Приятного аппетита!