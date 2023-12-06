Три ингредиента и обалденный вкус: самый простой салат на Новый год

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Если готовить изысканные угощения на новогодний стол не хочется, но порадовать себя чем-то вкусным желание остается, можно сделать самый простой салат всего из трех ингредиентов. Он обязательно понравится всем из-за своего обалденного вкуса и не займет много времени. Делимся пошаговым рецептом.
1. Нарезаем лук полукольцами и обжариваем на большом огне с добавлением растительного масла. Солим и перчим.
2. Режем огурцы соломкой и обжариваем на сковородке.
3. В кастрюле с подсоленной водой отвариваем печень в течение 5-6 минут, а после нарезаем.
4. Смешиваем лук, огурцы и печень в миске вместе с майонезом. Добавляем соль и перец по вкусу. Украсить блюдо можно зеленым луком.
Приятного аппетита!
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