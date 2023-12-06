Невероятно эстетичная закуска на Новый год: готовится всего за 15 минут

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До Нового года остаются какие-то три недели. Каждая хозяйка уже заранее думает о том, как можно разнообразить праздничный стол. Далеко ходить не надо: обратитесь к классическим и проверенным временем рецептам.
Предлагаем вам вкусную фуршетную закуску из маринованных шампиньонов, на которую не придется тратить уйму средств. А волшебный вкус этого блюда – уже отдельная история.
1. Прежде всего, необходимо отварить яйца вкрутую – на это должно уйти десять минут. Затем остудите и избавьтесь от скорлупы. И натрите их на терке.
2. Мелко нарежьте укроп и оставьте пару веточек для конфитюра. Перемешайте яйца вместе с укропом и добавьте майонез.
3. Займемся маслинами. Каждую нарежьте поперек, чтобы образовались маленькие кружочки.
4. Шампиньоны кладем шляпкой вниз, распределяя массу из яиц и майонеза сверху. После этого этого положите наверх кружки из маслин и зелень. Соединяем всю красоту с помощью шпажек и подаем на стол.
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