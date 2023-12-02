Найден конкурент "Оливье": этот салат идеально подойдет к Новому году 2024

Найден конкурент "Оливье": этот салат идеально подойдет к Новому году 2024
Фото: кадр YouTube.com
Блюдо получится вкусным и сытным

Как только хозяйки не стараются порадовать своих близких в новогоднюю ночь. Порой, хочется сильно не заморачиваться и сделать что-то максимально простое и вкусное. И если вы давно устали от традиционных салатов, то найден достойный конкурент "Оливье". Это блюдо идеально подойдет к Новому 2024 году, а гости останутся от него в восторге.

Ингредиенты

  • Огурец свежий – две штуки.
  • Горошек маринованный – одна банка.
  • Луковица – одна штука.
  • Сыр – 200 граммов.
  • Яйца – три штуки.
  • Колбаса или ветчина – 350 граммов.
  • Сметана – четыре столовых ложки.
  • Дижонская горчица – одна столовая ложка.
  • Острая горчица – две столовых ложки.

Пошаговый рецепт приготовления салата к Новому году:

1. Тонко нарезаем лук и маринуем в смеси сахара, соли и уксуса. 

2. Делаем яичный блинчик, смешав яйца, три столовых ложки молока и соли. Его нужно пожарить на растительном масле.

3. Нарезаем тонкой соломкой огурцы.

4. Далее шинкуем соломкой колбасу или ветчину. 

5. Смешиваем все ингредиенты (колбасу, огурец, лук, горошек) между собой, а также туда же идет нарезанный соломкой блинчик.

6. Натираем сыр на терке, и часть добавляем в общую миску. 

7. Смешиваем соус из сметаны и горчицы, добавим соль и перец. А после заправляем салат и перемешиваем. Сверху можно посыпать сыром.

Приятного аппетита!

По теме

"Патриотка": Сафронов высказался о выступившей под флагом Украины Новиковой

Скандальный инцидент с украинским флагом, который появился на недавнем концерте Клары Новиковой в Москве, активно обсуждают который день. Не остался в стороне и Народный художник России Никас Сафронов.

Приняли в войска: не служивший в армии SHAMAN получил звание

Певца назначили казаком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей