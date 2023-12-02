Найден конкурент "Оливье": этот салат идеально подойдет к Новому году 2024

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Как только хозяйки не стараются порадовать своих близких в новогоднюю ночь. Порой, хочется сильно не заморачиваться и сделать что-то максимально простое и вкусное. И если вы давно устали от традиционных салатов, то найден достойный конкурент "Оливье". Это блюдо идеально подойдет к Новому 2024 году, а гости останутся от него в восторге.
1. Тонко нарезаем лук и маринуем в смеси сахара, соли и уксуса.
2. Делаем яичный блинчик, смешав яйца, три столовых ложки молока и соли. Его нужно пожарить на растительном масле.
3. Нарезаем тонкой соломкой огурцы.
4. Далее шинкуем соломкой колбасу или ветчину.
5. Смешиваем все ингредиенты (колбасу, огурец, лук, горошек) между собой, а также туда же идет нарезанный соломкой блинчик.
6. Натираем сыр на терке, и часть добавляем в общую миску.
7. Смешиваем соус из сметаны и горчицы, добавим соль и перец. А после заправляем салат и перемешиваем. Сверху можно посыпать сыром.
Приятного аппетита!
Скандальный инцидент с украинским флагом, который появился на недавнем концерте Клары Новиковой в Москве, активно обсуждают который день. Не остался в стороне и Народный художник России Никас Сафронов.