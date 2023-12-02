Найден конкурент "Оливье": этот салат идеально подойдет к Новому году 2024

Блюдо получится вкусным и сытным

Как только хозяйки не стараются порадовать своих близких в новогоднюю ночь. Порой, хочется сильно не заморачиваться и сделать что-то максимально простое и вкусное. И если вы давно устали от традиционных салатов, то найден достойный конкурент "Оливье". Это блюдо идеально подойдет к Новому 2024 году, а гости останутся от него в восторге.

Ингредиенты

Огурец свежий – две штуки.

Горошек маринованный – одна банка.

Луковица – одна штука.

Сыр – 200 граммов.

Яйца – три штуки.

Колбаса или ветчина – 350 граммов.

Сметана – четыре столовых ложки.

Дижонская горчица – одна столовая ложка.

Острая горчица – две столовых ложки.

Пошаговый рецепт приготовления салата к Новому году:

1. Тонко нарезаем лук и маринуем в смеси сахара, соли и уксуса.

2. Делаем яичный блинчик, смешав яйца, три столовых ложки молока и соли. Его нужно пожарить на растительном масле.

3. Нарезаем тонкой соломкой огурцы.

4. Далее шинкуем соломкой колбасу или ветчину.

5. Смешиваем все ингредиенты (колбасу, огурец, лук, горошек) между собой, а также туда же идет нарезанный соломкой блинчик.

6. Натираем сыр на терке, и часть добавляем в общую миску.

7. Смешиваем соус из сметаны и горчицы, добавим соль и перец. А после заправляем салат и перемешиваем. Сверху можно посыпать сыром.

Приятного аппетита!