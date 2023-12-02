Идеальное сочетание ингредиентов: рецепт вкуснейшего салата к Новому году 2024

Блюдо еще можно красиво оформить

Каждой хозяйке хочется порадовать своих родных вкусными и интересными блюдами на новогодний ужин. И когда традиционные "Оливье" и "Селедка под шубой" надоедают, приходится искать новые рецепты. Предлагаем приготовить вкуснейший салат к Новому году 2024, который восхитит нежным вкусом – в нем удалось соблюсти идеальное сочетание ингредиентов.

Что понадобится:

Картошка – 4 штуки.

Соленый огурец – 3 штуки.

Морковка – 3 штуки.

Яйца – 4 штуки.

Говядина – 300 граммов.

Сметана – 300 граммов.

Майонез – 400 граммов.

Гранат, кукуруза, зеленый лук, соль, черный перец.

Пошаговый рецепт приготовления салата "Елочка"

1. Нужно отварить картофель, морковь, яйца и говядину. Затем натираем вместе картошку, морковку, соленые огурцы и яйца.

2. Режем мелко говядину и высыпаем все в миску с другими подготовленными ингредиентами.

3. Шинкуем пучок зеленого лука, укропа. Все добавляем к остальному, плюс сыпем соль и черный перец. Перемешиваем.

4. Затем туда идет сметана и майонез, снова тщательно перемешиваем.

5. Укладываем в миску, предварительно застелив ее пищевой пленкой, чередуя слои с гранатом и кукурузой, и переворачиваем салат на плоское блюдо.

6. Далее идет украшение – подробнее с процессом можно ознакомиться на видео.

Приятного аппетита!