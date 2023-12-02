Идеальное сочетание ингредиентов: рецепт вкуснейшего салата к Новому году 2024

Идеальное сочетание ингредиентов: рецепт вкуснейшего салата к Новому году 2024
Фото: YouTube.com
Блюдо еще можно красиво оформить

Каждой хозяйке хочется порадовать своих родных вкусными и интересными блюдами на новогодний ужин. И когда традиционные "Оливье" и "Селедка под шубой" надоедают, приходится искать новые рецепты. Предлагаем приготовить вкуснейший салат к Новому году 2024, который восхитит нежным вкусом – в нем удалось соблюсти идеальное сочетание ингредиентов.

Что понадобится:

  • Картошка – 4 штуки.
  • Соленый огурец – 3 штуки.
  • Морковка – 3 штуки.
  • Яйца – 4 штуки.
  • Говядина – 300 граммов.
  • Сметана – 300 граммов.
  • Майонез – 400 граммов.
  • Гранат, кукуруза, зеленый лук, соль, черный перец. 

Пошаговый рецепт приготовления салата "Елочка"

1. Нужно отварить картофель, морковь, яйца и говядину. Затем натираем вместе картошку, морковку, соленые огурцы и яйца.

2. Режем мелко говядину и высыпаем все в миску с другими подготовленными ингредиентами.

3. Шинкуем пучок зеленого лука, укропа. Все добавляем к остальному, плюс сыпем соль и черный перец. Перемешиваем. 

4. Затем туда идет сметана и майонез, снова тщательно перемешиваем. 

5. Укладываем в миску, предварительно застелив ее пищевой пленкой, чередуя слои с гранатом и кукурузой, и переворачиваем салат на плоское блюдо.

6. Далее идет украшение – подробнее с процессом можно ознакомиться на видео.

Приятного аппетита!

По теме

"Патриотка": Сафронов высказался о выступившей под флагом Украины Новиковой

Скандальный инцидент с украинским флагом, который появился на недавнем концерте Клары Новиковой в Москве, активно обсуждают который день. Не остался в стороне и Народный художник России Никас Сафронов.

Приняли в войска: не служивший в армии SHAMAN получил звание

Певца назначили казаком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей