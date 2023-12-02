Три знака Восточного гороскопа ждет невероятная удача в 2024 году

Три знака Восточного гороскопа ждет невероятная удача в 2024 году
Фото: freepik.com
Их будет оберегать главный символ предстоящих 12 месяцев

Согласно Китайскому календарю, 2024 год пройдет под эгидой Зеленого деревянного Дракона. Он сменит Черного водяного Кролика, который покровительствовал в 2023-ем. Новый символ является мудрым и решительным знаком, и он будет покровительствовать трем представителям Восточного гороскопа, которых ждет невероятная удача в 2024 году.

Первыми под покровительство Зеленого Дракона попадут люди, рожденные в год Лошади. Для них даже неприятности в будущем окажутся важным поворотным моментом в судьбе, поскольку принесут массу положительных последствий. Финансовые поступления будут тоже солидными, но ради этого придется много поработать. Впрочем, представителям этого знака привыкать к загруженности не придется.

Хорошим 2024 год окажется для Обезьян. Особенная удача ждет их на личном фронте – не исключено, что получится повстречать свою судьбу. Представителям этого знака нужно быть активными и изворотливыми, и тогда на их стороне обязательно будет финансовый успех.

Родившихся в год Свиньи ждут американские горки в течение всего года, но это лишь укрепит их характер и даст мощный задел на будущее. Важно будет опираться на поддержку друзей, которые сыграют важную роль.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие знаки зодиака настигнет кара перед Новым годом.

Источник: Утро.ру
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