Расплата за грехи: эти знаки Зодиака настигнет карма перед самым Новым годом

Расплата за грехи: эти знаки Зодиака настигнет карма перед самым Новым годом
Jonas Walzberg/www.globallookpress.com
Вселенная поможет вам стать лучше, но потребует свою плату

Для трех знаков Зодиака звезды успели подготовить кармический урок, который преподаст сама Вселенная. Увы, за все в мире приходится платить по счетам. За хорошее воздается, за плохое – высчитывается.

Не спешите видеть в этом несчастье или отсутствие успехов с чередой неудач. Ведь речь о тех испытаниях судьбы, которые нужны вам для того, чтобы стать лучшей версией себя. Только так можно добиться в этом мире счастья.

Раки

Вам требуется как следует поработать над собственной уверенностью и самооценкой. Кармический урок, который преподаст вам Вселенная, научит вас любить и уважать себя. И, конечно, принимать все в первородном виде без розовых очков. Так вы привлечете позитив и гармонию в свою жизнь.

Весы

Обратите внимание на отсутствие жизненного баланса. Пора выбирать правильные приоритеты. Думали вы настолько долго, что Вселенная, похоже, закатив глаза, решила сама вмешаться в вашу жизнь. Она и научит вас как следует управлять драгоценным временем и проявлять заботу – о себе и близких.

Козерог

Освободитесь от своих прошлых обид. Сделайте одолжение себе и миру: откажитесь от пустых обещаний. Вы и так привлекли внимание звезд, которые покажут вам истинное значение сказанного. Ведь словом можно и ранить.

По теме

"Чуть не дошло до драки": Безруков рассказал о скандале с Машковым в ресторане

Актер пришел в шок от поведения коллеги

170 лет было то же самое: метеоролог назвал причину "шторма века" в Черном море

Метеоролог рассказал, что случилось в середине 19 века в Крыму

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей