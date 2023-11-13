Катастрофа повторяется: названы три причины для конца света на планете

Нижегородский ученый варианты гибели всего живого на Земле

Конец света – самый любимый сюжет у кинематографистов. Однако это далеко не фантастическое явление, ведь наступить может вполне реальный апокалипсис. Нижегородский ученый прикинул три наиболее вероятные варианты гибели человечества.

По словам физика Николая Лапина, декана физматфакультета Мининского университета, жизнь на земле вымирала минимум пять раз. Последнее произошло 250 миллионов лет назад. Но катастрофа вполне может повториться.

Нет, речь не о гороскопах или предсказаниях очередного ясновидца. Николай Лапин – физик и использует чистую науку. Он вычислил три варианта, при которых жизнь человеческой расы на планете Земля закончится.

Первый вариант – вспышка сверхновой. Это может вызвать обеднение или изменение атмосферы. Проще говоря, планета высохнет. На этот сценарий ученый отводит меньше всего процентов.

Вспышки на Солнце. Пока что они проходят без особых последствий для людей, но тем не менее звезда по имени Солнце все ближе к высшей точке своей активности. От этого участились случаи северного сияния.

И, наконец, самая возможная угроза для жителей планеты – астероид по имени Апофис. Это "камушек" диаметром в 340 метров, постоянно летающий вокруг "голубой планеты". Если астероит рухнет на Землю, на месте падения образуется десятикилометровый кратер. Все живое на Земле это не погубит, но регион определенно вымрет.

А вот если астероид будет крупнее, то падение резко изменит климат и погубит большую часть жизни на планете. Однако Лапин надеется, что к моменту возможной катастрофы у человечества появятся технологии, которые смогут сдвинуть астероид на другую орбиту.

Напомним, недавно сотрудники Бристольского университета назвали возможную дату апокалипсиса.

