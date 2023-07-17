Необратимые последствия: Землю ожидает климатическая катастрофа

Европейские и американские ученые пришли к неутешительным выводам

Эксперты-климатологи из Швейцарии, Финляндии, Швеции, Ирландии, США и Китая провели масштабное исследование. При помощи суперкомпьютера они выяснили, что же случится на Земле, если глобальное потепление не будет остановлено.

В машину учеными было загружено множество данных, которые помогли расширить вилку возможных последствий. Более 1200 производственных технологий, использование различных видов энергий, даже сокращение выброса парниковых газов – все это стало условиями для компьютерного расчета, который создал 4000 сценариев для 15 регионов планеты сроком до 2100 года.



Тем не менее, подчеркнул Евангелос Панос, один из участников исследования, Землю все равно ожидает климатическая катастрофа. Ведь общий прогноз по изменению климата, увы, негативен: две трети сценариев показали, что средняя температура по планете повысится на 1,5 градуса. И, как только это произойдет, планету ждут необратимые и катастрофические последствия.



Для расчета климатологи использовали метод Монте-Карло. Благодаря ему суперкомпьютер учел все 72 000 переменных и выдал карту, на которой были отображены все возможные варианты развития событий.

Исследователь по имени Джеймс Глинн дополнил рассказ своего коллеги. Рассказал он, что в своей работе они учли 18 факторов неопределенности. К ним относятся спрос на энергию, стоимость энергетических технологий, возможные изменения в лесном и сельском хозяйствах, ресурсный потенциал стран, скорость экономического роста и, разумеется, численность населения регионов, для которых и был выполнен этот климатический расчет.

