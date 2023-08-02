Новая раса людей: что ждет человечество в этом веке

Новая раса людей: что ждет человечество в этом веке
Фото: www.unsplash.com
Пророчества ясновидящих будоражат сознание

Сегодня уже очень сложно спорить с тем, что человечество вступило в новую эпоху. Очевидно, что в самом не отдаленном будущем наш мир ждут глобальные перемены. Более того, некоторые провидцы считают, что уже в ближайшее столетие появится новая раса людей, которая будет обладать другим геномом.

В этом убеждена индийская провидица Арчена Нагабушанам. Ясновидящая отмечает, что сейчас человечество погрузилось в пучину кризиса, а это значит, что людям придется искать новые подходы к гармоничному существованию. Именно поэтому, с течением времени они должны сильно измениться.

Более того, медиум из Индии утверждает, что череда глобальных для всего мирового пространства событий начнется с территории нашей страны. В итоге происходящее приведет к появлению новой расы людей.

"Появится новый геном человека, и у всех людей будет новое сознание. Они будут действовать иначе – и все изменится", – таким прогнозом поделилась знаменитая ясновидящая.

Кроме того, провидица сделала страшный прогноз для Сочи. В самое ближайшее время курортный регион нашей страны может столкнуться с мощными землетрясениями и наводнениями.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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