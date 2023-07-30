Землетрясения и наводнения: Сочи ждут страшные события

Землетрясения и наводнения: Сочи ждут страшные события
Ливни. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press/ Globallookpress.com
На Россию надвигаются катаклизмы

В этом году юг страны подвергся сильному влиянию непогоды. Краснодарский край несколько дней затапливало из-за проливных дождей, в Туапсинском районе сошел сель. Многие коммуникации между населенными пунктами размыло потоками воды. Говорят, что это не все напасти, которые могут обрушиться на регион. 

Провидица из Индии Арчена Нагабушанам предсказала, с какими катаклизмами скоро столкнется Россия, в особенности Сочи. В студии программы "Прямой эфир" на "России 1" Арчена рассказала, что на нашу страну надвигаются серьезные природные катаклизмы. Это связано с периодом глобальных изменений мира, которые касаются всех сфер. Начнется все именно с изменения природы из-за того, что люди нанесли планете большой вред.

"Будут пожары в лесах на юге России. И в следующем году в районе Сочи я вижу землетрясение магнитудой 4,3 балла, примерно, наводнение в том же регионе", – рассказала провидица. 

Эксперт добавила, что в Екатеринбурге она видит вспышку огненной стихии. С 2024 года и в течение пяти лет планета Земля будет стремительно нагреваться. В Тихом океане она увидела "круг огня", что приведет к большому числу извержений вулканов.

Источник: "Вокруг ТВ" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Япония нанесла неожиданный удар по России

Токио старательно поддерживает западных кураторов

Кремль отреагировал на удар ВСУ по Таганрогу

Путину уже доложили о произошедшем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей