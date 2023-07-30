Землетрясения и наводнения: Сочи ждут страшные события

На Россию надвигаются катаклизмы

В этом году юг страны подвергся сильному влиянию непогоды. Краснодарский край несколько дней затапливало из-за проливных дождей, в Туапсинском районе сошел сель. Многие коммуникации между населенными пунктами размыло потоками воды. Говорят, что это не все напасти, которые могут обрушиться на регион.

Провидица из Индии Арчена Нагабушанам предсказала, с какими катаклизмами скоро столкнется Россия, в особенности Сочи. В студии программы "Прямой эфир" на "России 1" Арчена рассказала, что на нашу страну надвигаются серьезные природные катаклизмы. Это связано с периодом глобальных изменений мира, которые касаются всех сфер. Начнется все именно с изменения природы из-за того, что люди нанесли планете большой вред.

"Будут пожары в лесах на юге России. И в следующем году в районе Сочи я вижу землетрясение магнитудой 4,3 балла, примерно, наводнение в том же регионе", – рассказала провидица.

Эксперт добавила, что в Екатеринбурге она видит вспышку огненной стихии. С 2024 года и в течение пяти лет планета Земля будет стремительно нагреваться. В Тихом океане она увидела "круг огня", что приведет к большому числу извержений вулканов.