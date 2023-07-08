"Смертный приговор": человечеству не оставили шансов на выживание

"Смертный приговор": человечеству не оставили шансов на выживание
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press
Климатические изменения угрожают планете необратимыми последствиями

Вслед за специалистами, которые смогли расшифровать предсказание Ванги, стала известна еще одна не менее страшная новость. Опасность, про которую сообщили СМИ, на этот раз вызвана беспечными действиями населения Земли.

Климатолог Фридерике Отто, которая занимается изучением окружающей среды в одном из Институтов под началом Имперского колледжа Великобритании, рассказала о том, что средняя температура на планете продолжает расти.

Согласно словам эксперта, расположенный на территории США центр Экологического прогнозирования высчитал на днях новый рекорд температуры. Теперь средняя температура на Земле составляет 17,01 градуса, что превысило предыдущий показатель.

Таким образом, все опасная тенденция не будет остановлена, то глобальное потепление не оставит человечеству шансов выжить. Уже сейчас средний уровень воды стремительно поднимается, а суши стремительно скрывается под водой. Государство Тувалу, например, совсем скоро полностью исчезнет, а жители его навеки останутся кочевниками и потеряют свои исконные традиции.

"Это смертный приговор для людей и экосистем", – с ужасом сообщила специалист по климату.

Источник: Sky news ✓ Надежный источник
новости партнеров

Тонкая ирония: Мариинский театр посвятил месяц Вагнеру после мятежа

Россияне в восторге от маркетинговой уловки

МАГАТЭ вынесло вердикт о возможном подрыве Запорожской АЭС

Объект удалось осмотреть на наличие взрывчатки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей