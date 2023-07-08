Климатические изменения угрожают планете необратимыми последствиями

Вслед за специалистами, которые смогли расшифровать предсказание Ванги, стала известна еще одна не менее страшная новость. Опасность, про которую сообщили СМИ, на этот раз вызвана беспечными действиями населения Земли.

Климатолог Фридерике Отто, которая занимается изучением окружающей среды в одном из Институтов под началом Имперского колледжа Великобритании, рассказала о том, что средняя температура на планете продолжает расти.

Согласно словам эксперта, расположенный на территории США центр Экологического прогнозирования высчитал на днях новый рекорд температуры. Теперь средняя температура на Земле составляет 17,01 градуса, что превысило предыдущий показатель.

Таким образом, все опасная тенденция не будет остановлена, то глобальное потепление не оставит человечеству шансов выжить. Уже сейчас средний уровень воды стремительно поднимается, а суши стремительно скрывается под водой. Государство Тувалу, например, совсем скоро полностью исчезнет, а жители его навеки останутся кочевниками и потеряют свои исконные традиции.

"Это смертный приговор для людей и экосистем", – с ужасом сообщила специалист по климату.

