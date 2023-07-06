"Пламя от Солнца": всплыло страшное пророчество о ядерном взрыве в 2023 году

Американские

Болгарская провидица Ванга сделала немало предсказание, толкованиям которых до сих пор занимаются специалисты по всей планете. И, пусть она не указывала конкретных дат происшествий, ее слова сбываются с необычайной точностью.

Именно поэтому каждая фраза, произнесенная провидицей, ввергает в ужас. К слову, ученые как раз раскрыли ужасающее предсказание Ванги на 2023 год.

Сообщала Ванга о том, что вскоре после того, как активность на солнце повысится до небывалого уровня, случится страшная катастрофа - ядерный взрыв.



"Пламя придет от Солнца. Будет большой взрыв. Это заморозит Землю на несколько лет", – заявила еще много лет назад ныне покойная женщина.



Теперь же ученые сообщили о том, что именно сейчас, ровно как в предсказании Ванги, Солнце стало максимально активно. На нем образовалось множество темных пятен, а буквально на днях произошла очень мощная вспышка.

Ну а прислушавшиеся к светилам науки толкователи, в свою очередь, и сделали вывод, от которого становится буквально нечем дышать. События, которые описывала в своем видении болгарская провидица Ванга, судя по всему должны произойти до конца 2023 года.

