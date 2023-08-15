Эксперты NASA пообещали человечеству рекордную жару

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Во многих странах этот год стал настоящей проверкой на прочность. Аномальная жара подкосила жителей ряда государств. Однако, как утверждают опытные эксперты из NASA, текущая жара – еще не предел. По их прогнозам, в будущем году человечество ждут более серьезные испытания.
Как отмечает информационный ресурс "МИР24", текущий год считается третьим самым теплым в истории. Однако будущие аномальные температуры могут изменить его положение в рейтинге.
Так, предварительные данные говорят, что следующий год может стать самым жарким в истории метеонаблюдений. Все дело в воздействии колебаний температур поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. Эти колебания могут вызвать адское пекло на Земле.
Власти пока не подтвердили версию