Эксперты NASA пообещали человечеству рекордную жару

Аномальные температуры могут обрушиться на людей в следующем году

Во многих странах этот год стал настоящей проверкой на прочность. Аномальная жара подкосила жителей ряда государств. Однако, как утверждают опытные эксперты из NASA, текущая жара – еще не предел. По их прогнозам, в будущем году человечество ждут более серьезные испытания.

Как отмечает информационный ресурс "МИР24", текущий год считается третьим самым теплым в истории. Однако будущие аномальные температуры могут изменить его положение в рейтинге.

Так, предварительные данные говорят, что следующий год может стать самым жарким в истории метеонаблюдений. Все дело в воздействии колебаний температур поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. Эти колебания могут вызвать адское пекло на Земле.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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