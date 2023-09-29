Человечеству осталось недолго: ученые вычислили дату апокалипсиса

Постепенно погибнут и люди, и почти все млекопитающие

Бесславный конец земной цивилизации предрекается давно и с разной степенью убедительности. Но не так давно сотрудники Бристольского университета вычислили точную дату гибели человечества. По их данным, нам осталось каких-то 250 миллионов лет. Для Вселенной – чуть ли не завтра.



Этот грустный вывод ученые-исследователи сделали после построения климатических моделей далекого будущего землян. Им первым удалось с помощью компьютерных технологий максимально точно предсказать развитие нашей цивилизации. Но лучше бы не предсказывали – очень уж неутешительными оказались выводы и результаты.

Например, однажды на планете не станет материков, они сольются в единый континент Пангею Ультиму. Жара постепенно будет усиливаться, пока не достигнет степени, при которой ни люди, ни животные просто не смогут выжить: 40-50 градусов Цельсия, да еще и при невыносимой влажности. Не умеющие охлаждаться млекопитающие постепенно вымрут.

К холодам человеческий организм по мере адаптации приспособиться сумел, а вот жару переносим мы по-прежнему хуже и без охлаждающих устройств жить при высокой температуре просто не способны. Кроме того, ученые предсказывают еще и извержения многочисленных вулканов, сопровождающиеся выбросами углекислого газа. Это еще сильнее нагреет атмосферу и сделает жизнь невыносимой.

В конце концов основная территория Пангеи сосредоточится на экваторе и в тропиках, и освоить наши отдаленные потомки смогут не больше 16% суши. Так что не за горами сокращение населения планеты.

