"Мертвые восстанут": всплыло страшное предсказание монаха Авеля для России

"Мертвые восстанут": всплыло страшное предсказание монаха Авеля для России
Кладбище. Фото: Elena Mayorova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
В 2024 году все изменится навсегда

Монах Авель был православным провидцем. В народе его называли Василием Васильевым. Он родился в 1757 году и умер в 1841. Предсказал срок правления и дату смерти Екатерины II. Кроме того, Авель предвидел, что через сто с лишним лет династия Романовых перестанет царствовать. Также монах описывал Ленина как "лысого и с топором в хрустальном гробу", предвидел распад Советского союза и многое другое. 

Провидец говорил, что бесноватые правители отстанут от России после смерти Ленина. Также он был уверен, что некий светлый божий избранник освободит Россию раз и навсегда. По его словам, он трижды взойдет на престол. 

Россияне уверены, что монах Авель описывал именно В. В. Путина, говоря о божьем избраннике и освободителе России. Он уже трижды вступал в президентский срок, как и говорится в предсказании. 

Ясновидец говорил, что 2023 год станет последним, когда мир можно увидеть прежним. По его словам, в 2024 году придет другой предводитель государства, имя которого всем хорошо известно. 

После этого на престол взойдет молодой юноша, которого свергнут, и начнется смута. Страну ждут страшные времена и постоянная чехарда правителей тиранов, вероятны бунты и перевороты. Кроме того, провидец говорил о мировой войне, после которой изменится вся планета. По его словам, "мертвые восстанут, а живые обновятся".

Источник: Блокнот ✓ Надежный источник
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