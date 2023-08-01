"Мертвые восстанут": всплыло страшное предсказание монаха Авеля для России

В 2024 году все изменится навсегда

Монах Авель был православным провидцем. В народе его называли Василием Васильевым. Он родился в 1757 году и умер в 1841. Предсказал срок правления и дату смерти Екатерины II. Кроме того, Авель предвидел, что через сто с лишним лет династия Романовых перестанет царствовать. Также монах описывал Ленина как "лысого и с топором в хрустальном гробу", предвидел распад Советского союза и многое другое.



Провидец говорил, что бесноватые правители отстанут от России после смерти Ленина. Также он был уверен, что некий светлый божий избранник освободит Россию раз и навсегда. По его словам, он трижды взойдет на престол.



Россияне уверены, что монах Авель описывал именно В. В. Путина, говоря о божьем избраннике и освободителе России. Он уже трижды вступал в президентский срок, как и говорится в предсказании.



Ясновидец говорил, что 2023 год станет последним, когда мир можно увидеть прежним. По его словам, в 2024 году придет другой предводитель государства, имя которого всем хорошо известно.

После этого на престол взойдет молодой юноша, которого свергнут, и начнется смута. Страну ждут страшные времена и постоянная чехарда правителей тиранов, вероятны бунты и перевороты. Кроме того, провидец говорил о мировой войне, после которой изменится вся планета. По его словам, "мертвые восстанут, а живые обновятся".