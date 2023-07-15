"Исчезновение человечества": певица Сати Казанова сделала пугающее предсказание

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Знаменитая российская певица Сати Казанова в последнее время практически не радует публику достижениями в сфере творчества. Как оказалось, вместо концертной деятельности, артистка решила посвятить себя духовным практикам. Звезда обнаружила в себе талант пророка и сделала ужасающее предсказание для человечества.
Кaзaнoвa подчеркнула, что сейчас люди живут в полной дисгармонии с окружающим миром. Воздействие человека на планету может привести к самым катастрофичным последствиям. Сати в ужасе от происходящего и призывает людей стать более внимательными и осмысленными.
По мнению певицы, на данный момент люди живут в Железном веке – это период разногласий, разрушений и разврата. По подсчетам артистки, данный век будет длиться еще порядка четырехсот лет. При этом дальше все будет только хуже.
"Мы завершим этот век полным разрушением и полным исчезновением человечества", – подвела страшный итог бывшая солистка нашумевшей в свое время группы "Фабрика".
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