"Исчезновение человечества": певица Сати Казанова сделала пугающее предсказание

"Исчезновение человечества": певица Сати Казанова сделала пугающее предсказание
Сати Казанова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка открыла в себе дар ясновидения

Знаменитая российская певица Сати Казанова в последнее время практически не радует публику достижениями в сфере творчества. Как оказалось, вместо концертной деятельности, артистка решила посвятить себя духовным практикам. Звезда обнаружила в себе талант пророка и сделала ужасающее предсказание для человечества.

Кaзaнoвa подчеркнула, что сейчас люди живут в полной дисгармонии с окружающим миром. Воздействие человека на планету может привести к самым катастрофичным последствиям. Сати в ужасе от происходящего и призывает людей стать более внимательными и осмысленными.

По мнению певицы, на данный момент люди живут в Железном веке – это период разногласий, разрушений и разврата. По подсчетам артистки, данный век будет длиться еще порядка четырехсот лет. При этом дальше все будет только хуже.

"Мы завершим этот век полным разрушением и полным исчезновением человечества", – подвела страшный итог бывшая солистка нашумевшей в свое время группы "Фабрика".

Источник: Игры в классиков ✓ Надежный источник
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