Жуткое предсказание Нострадамуса на 2023 год начало сбываться

Человечество ждет серьезное испытание

Известный французский алхимик и великий провидец Нострадамус оставил после себя немало пугающих предсказаний. Считается, что несколько из них оказались правдивы и уже сбылись. Люди по сей день продолжают искать в четверостишиях, написанных пророком, подсказки о ближайшем и далеком будущем человечества. Но, разумеется, особенно пристальное внимание привлекает описание событий, которые якобы должны случиться уже в этом году.

Некоторые уверены, что россиянам стоит готовиться к тому, что очередное пророчество Нострадамуса вот-вот станет реальностью. Когда-то провидец отмечал, что человечество столкнется с серьезными проблемами с климатом. Пророк предостерегал людей о сильной засухе и жаре, которые будут сменять наводнения. Как известно, с чем-то похожим жителям России уже пришлось столкнуться за последние месяцы.

За это лето синоптики уже не раз предупреждали жителей разных городов страны об экстремальной жаре. Что касается напряженной ситуации с природными явлениями – здесь пророк тоже не ошибся. Как известно, в нескольких регионах России этим летом наблюдались потопы. А значит, жуткое предсказание Нострадамуса начало сбываться. Но, судя по всему, это еще не конец. Алхимик утверждал, якобы подобные природные явления могут продолжиться до конца года.

Впрочем, это пророчество не единственное, которое ясновидящий озвучивал на 2023 год. Ранее "Утро.ру" писало, что всплыло еще одно пугающее предсказание Нострадамуса.