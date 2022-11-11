Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Мир продолжает погружаться в пучину затяжного конфликта. Западные страны делают все для того, чтобы подорвать мировую стабильность, на острие их манипуляций оказалась Украина. К сожалению, судя по всему, будущий год не принесет спокойствия на нашу планету. По крайней мере, знаменитый средневековый предсказатель Нострадамус ничего хорошего на 2023-й год не напророчил.
Как известно, причудливые четверостишья, в которых алхимик делился пророчествами уже не раз сбывались. По версии опытных экспертов, ясновидящий предсказал появление Адольфа Гитлера и Вторую мировую войну.
В будущем году, по мнению Нострадамуса, нас ждут проблемы на всех фронтах. На Землю обрушатся гигантские цунами, разгорятся новые военные конфликты, начнется голод.
Также пророк объявил, что территория Европы погрязнет в военном противостоянии на целых семь месяцев. Очень многие люди погибнут, а итогом войны станет новое мироустройство.
"Войска будут стоять вокруг великого города", – таинственно объявил Нострадамус.
Уровень комфорта европейцев снижается на глазах