"Войска вокруг великого города": всплыло пугающее предсказание Нострадамуса на 2023 год

"Войска вокруг великого города": всплыло пугающее предсказание Нострадамуса на 2023 год
Фото: Global Look Press/www.globallookpress.com
Человечеству не светит ничего хорошего

Мир продолжает погружаться в пучину затяжного конфликта. Западные страны делают все для того, чтобы подорвать мировую стабильность, на острие их манипуляций оказалась Украина. К сожалению, судя по всему, будущий год не принесет спокойствия на нашу планету. По крайней мере, знаменитый средневековый предсказатель Нострадамус ничего хорошего на 2023-й год не напророчил.

Как известно, причудливые четверостишья, в которых алхимик делился пророчествами уже не раз сбывались. По версии опытных экспертов, ясновидящий предсказал появление Адольфа Гитлера и Вторую мировую войну.

В будущем году, по мнению Нострадамуса, нас ждут проблемы на всех фронтах. На Землю обрушатся гигантские цунами, разгорятся новые военные конфликты, начнется голод.

Также пророк объявил, что территория Европы погрязнет в военном противостоянии на целых семь месяцев. Очень многие люди погибнут, а итогом войны станет новое мироустройство.

"Войска будут стоять вокруг великого города", – таинственно объявил Нострадамус.

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