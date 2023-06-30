Известный математик предсказал дату самого тяжелого дня для России

Известный математик предсказал дату самого тяжелого дня для России
Фото: кадр YouTube.com
В ближайшее десятилетие третьей мировой не будет

Афганский математик-пророк Сидик Афган утверждает, что по датам можно выявить мировые закономерности и важные периоды в жизни государств. Он расработал специальную формулу, которая помогает ему в некотором роде предсказывать будущее. Недавно аналитик сделал особый расчет и для России.

По его словам, украинский конфликт скоро закончится, но перед этим стране грозит один критический момент. Он указал, что следует ориентироваться на дату 17 июля 2023 года, поскольку в этот период может случиться политический переворот или глобальная катастрофа. 

При этом третьей мировой войны в ближайшее время точно не будет. Он посоветовал не ждать ее раньше 2055-го года. Хотя и предупредил, что в ближайшие пару лет может произойти событие глобального масштаба, которое по праву можно будет назвать переломным в истории человечества.

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