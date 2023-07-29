Предсказание целительницы Джуны: когда закончится конфликт

Ситуация на мировой арене скоро стабилизируется

Нам довелось жить в весьма непростой период. Противостояние западной коалиции с Российской Федерацией нарастает день ото дня. На сегодняшний день полигоном для развернувшегося конфликта остается украинское государства. За ситуацией, которая разворачивается на территории этой страны, внимательно следят представители практически всех стран. Многие с нетерпением ждут, когда конфликт будет исчерпан, и стороны наконец заключат мирное соглашение. Предсказанием на этот счет поделилась знаменитая целительница Джуна Давиташвили.



Известный астролог предсказывала, что нашей стране предстоит столкнуться с очень тяжелым периодом с 2020-го по 2025 годы. Как известно, в 2020-м весь мир захлестнула пандемия коронавирусной инфекции, что сильно сказалось на России, да и всех остальных странах. Спустя некоторое время начался вооруженный конфликт, который не прекращается по сей день.



Судя по предсказанию целительницы, нам предстоит еще несколько лет прожить в состоянии ожесточенного противостояния. К счастью, ситуация все же стабилизируется. По прогнозу Джуны, это произойдет в 2025-м году.



При этом провидица отметила, что в отношениях с Соединенными Штатами Америки особых изменений не произойдет. Напряженность между Москвой и Вашингтоном сохранится, однако каких-то фатальных событий ждать не стоит. Страны останутся в состоянии холодного противостояния.

