Эта "Селедка под шубой" удивит гостей: готовим по-новому привычный салат

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Пожалуй, ни один стол на Новый год не обходится без традиционной "Селедки под шубой". Салат настолько полюбился россиянам, что стал одним из главных угощений праздника. Хозяйки всегда готовят его по собственному рецепту: кто с луком, кто без, некоторые могут добавить яблоко или соблюдают определенный порядок слоев. Казалось бы, блюдо уже не может поразить новизной, но это не так. Предлагаем приготовить "Селедку под шубой" по-новому рецепту, чтобы удивить гостей.
1. Заливаем желатин водой. Понадобится примерно треть стакана. После все можно отставить в сторону.
2. Мелко режем лук, зальем водой и добавим две ст. ложки уксуса, можно посолить и посахарить на свой вкус. Оставляем его мариноваться.
3. Натираем яйца вместе с желтками на терке. Аналогичное совершаем с картофелем и морковью.
4. Мелко режем филе сельди.
5. Свеклу режем произвольными большими кусками.
6. Сборка салата начинается с использованием кондитерского кольца. Если такого нет, то подойдет разъемная форма для запекания. Формируем слои вплоть до морковки – она будет последней.
7. Салат нужно накрыть пищевой пленкой и отправить на час в холодильник.
8. Измельчаем свеклу блендером до пюре и добавляем к нему майонез. Можно посолить по вкусу.
9. Желатин ставим в микроволновку на 20 секунд. После выливаем его в свекольное пюре и перемешиваем.
10. Достаем салат из холодильника и аккуратно снимаем форму. После берем кольцо побольше или увеличиваем его объем, заливаем салат свекольным муссом. Все ставим в холодильник на пять часов.
Украсить блюдо можно листьями салата и томатами черри.
Приятного аппетита!
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