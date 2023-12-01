Эта "Селедка под шубой" удивит гостей: готовим по-новому привычный салат

Делимся интересным рецептом к новогоднему застолью

Пожалуй, ни один стол на Новый год не обходится без традиционной "Селедки под шубой". Салат настолько полюбился россиянам, что стал одним из главных угощений праздника. Хозяйки всегда готовят его по собственному рецепту: кто с луком, кто без, некоторые могут добавить яблоко или соблюдают определенный порядок слоев. Казалось бы, блюдо уже не может поразить новизной, но это не так. Предлагаем приготовить "Селедку под шубой" по-новому рецепту, чтобы удивить гостей.

Ингредиенты

Яйца – 3 штуки.

Отварная свекла – 450 граммов.

Отварная картошка – 300 граммов.

Отварная морковка – 200 граммов.

Лук – 1 штука.

Майонез – 250 граммовю

Селедка – 150-200 граммов.

Желатин – 1 пакетик.

Уксус 9% – 2 столовых ложки.

Соль, сахар по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления новогоднего торта "Селедка под шубой"

1. Заливаем желатин водой. Понадобится примерно треть стакана. После все можно отставить в сторону.

2. Мелко режем лук, зальем водой и добавим две ст. ложки уксуса, можно посолить и посахарить на свой вкус. Оставляем его мариноваться.

3. Натираем яйца вместе с желтками на терке. Аналогичное совершаем с картофелем и морковью.

4. Мелко режем филе сельди.

5. Свеклу режем произвольными большими кусками.

6. Сборка салата начинается с использованием кондитерского кольца. Если такого нет, то подойдет разъемная форма для запекания. Формируем слои вплоть до морковки – она будет последней.

7. Салат нужно накрыть пищевой пленкой и отправить на час в холодильник.

8. Измельчаем свеклу блендером до пюре и добавляем к нему майонез. Можно посолить по вкусу.

9. Желатин ставим в микроволновку на 20 секунд. После выливаем его в свекольное пюре и перемешиваем.

10. Достаем салат из холодильника и аккуратно снимаем форму. После берем кольцо побольше или увеличиваем его объем, заливаем салат свекольным муссом. Все ставим в холодильник на пять часов.

Украсить блюдо можно листьями салата и томатами черри.

Приятного аппетита!