Вкусно и красиво: этот салат поразит всех гостей на Новый год 2024

Вкусно и красиво: этот салат поразит всех гостей на Новый год 2024
Фото: кадр YouTube.com
И задобрит символ праздника

Каждая хозяйка стремится порадовать домашних интересными блюдами на Новый год. Порой хочется чего-то нового и необычного, да еще чтобы и к тематике праздника подошло. Идеальное блюдо есть – это салат "Глаз дракона". Он поразит всех гостей на Новый год 2024, задобрит Зеленого Дракона и получится вкусно и красиво. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • Копченая курица – 300 гр мяса без костей.
  • Вареная картошка – 2 шт.
  • Вареные яйца – 5 шт.
  • Вареная морковка – 2 шт.
  • Репчатый лук – половина головки.
  • Маслины – 80 гр.
  • Сахар – 1 ст. ложка.
  • Уксус – 1 ст. ложка.
  • Вода – 100 мл.
  • Майонез, соль, свежий укроп.

Пошаговый рецепт приготовления салата "Глаз дракона"

1. Мелко режем лук и маринуем в смеси воды, уксуса и сахара. Его ставим в сторону пока будем заниматься другими приготовлениями.

2. Нарезаем мелко копченую курицу. 

3. Мелко нарезаем маслины. 

4. Затем на блюде с помощью майонеза рисуем глаз и натираем туда отварной картофель. Этот слой после солим и покрываем майонезом. 

5. Следующий слой – копченая курица. Ее тоже нужно покрыть майонезом.

6. Сливаем жидкость с лука и выкладываем поверх курицы. 

7. Отделяем три желтка от яиц – их нужно отставить в сторону. А оставшиеся натираем на терке поверх лукового слоя. Немного солим и смазываем майонезом.

8. Делаем небольшие прорези в форме глаза, чтобы было удобнее ориентироваться и начинаем украшать.

9. Шинкованные маслины идут на зрачок и черную окантовку глаза. Натертые желтки предназначены для желтой окантовки вокруг зрачка. Оставшееся пространство заполняем натертой морковкой. Край посыпаем нарезанным укропом.

Приятного аппетита!

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