Назван самый полезный подарок на Новый год 2024

Назван самый полезный подарок на Новый год 2024
Фото: unsplash.com
Специалисты выступили с советом

За месяц до празднования Нового года люди начинают задумываться о подарках для ближних. Кто-то внимательно прислушивается к их словам, жалобам или просьбам, а кто-то смотрит полезные советы в интернете, чтобы найти вдохновение для покупки презента. При этом существует подарок к 2024 году, который точно подойдет всем взрослым, но о нем почему-то вспоминают редко, уверяют психологи.

Специалист по психологическому здоровью Валерия Литвинцева в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" выступила с советом дарить своим близким консультации у психологов. По ее словам, в современных условиях это является самым актуальным и полезным приобретением. Банальные сувениры сейчас – пустая трата денег, и если хочется реально помочь человеку, то лучше беседы со специалистом и быть не может.

"В нашем мире стресс и напряжение становятся все более распространенными, поэтому умения понимать свои эмоции и действия и эффективно взаимодействовать с окружающими становятся все более необходимыми", – пояснила она.

Литвинцева отметила, что людей редко учат быть счастливыми и не рассказывают, как можно конструктивно действовать в различных ситуациях, в том числе и при общении внутри семьи. Это нередко приводит к проблемам, избежать которых в новом году может беседа и поддержка.

Психолог уверяет, что для многих поход к специалисту может оказаться судьбоностным и спасти от плохих состояний, либо разрушения отношений.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что категорически нельзя дарить в Новый год 2024.

Источник: Подмосковье сегодня
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