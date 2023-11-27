Чем порадовать Дракона: трендовый маникюр на Новый 2024 год

Символ года обязательно поощрит за чувство стиля и внимание к деталям

Как Новый год встретишь – так его и проведешь, часто слышали мы от других. Это касается не только самого времяпрепровождения, но и нашего внешнего вида. Сегодня остановимся на более мелких деталях образа и поговорим о ногтях.

В 2024 году удача будет улыбаться тем, в чьем арсенале цветов присутствуют красный, черный и золотой – они означают любовь, богатство и успех. И нам есть, что тебе посоветовать, выбирай.

Змеиный принт на ногтях в черном цвете напоминает о символе 2024 года – Драконе! Этот оригинальный дизайн отлично сочетается с нарядами, вдохновленными стилем Меган Фокс. Добавление нюдового цвета делает маникюр менее готическим и более праздничным. Особенно эффектно змеи будут смотреться с украшениями в том же стиле – черными и золотыми кольцами.

Маникюр в технике "кошачий глаз" отличается объемностью за счет перелива цвета, создаваемого с помощью магнита. Нежный золотой маникюр подходит для стильного и элегантного образа, а его оттенок добавляет роскоши и гламура! И самое интересное, его легко сделать – нужны всего лишь лак и магнит, не придется ничего рисовать.

Если добавить втирку к золотому оттенку, получится яркий зеркальный эффект! Дополни золото нюдовым на некоторых ногтях, и такой маникюр будет великолепно переливаться под любым освещением. Твои руки будут выглядеть шикарно и очень стильно.

Ну и, конечно, беспроигрышной затеей станут ногти, выкрашенные в однотонный красный – в меру дерзко, броско и стильно!