Чем украсить дом для привлечения удачи в Новом 2024 году

Полезные советы по подбору украшений и цветов

Предстоящий 2024 год пройдет под символом Зеленого Деревянного Дракона. Он является покровителем всех влюбленных. Зверь обязательно принесет удачу тем, кто не будет его гневить. Задобрить его можно, украсив дом определенным образом к новогодней ночи.

Считается, что Дракон хорошо относится к собственным изображениям – он по природе себялюбивый знак, поэтому и восхваления воспринимает благосклонно. На этом фоне можно украсить дом статуэтками и картинами с его изображением. Также стоит разместить несколько зеленых растений в горшочках – это обязательно принесет удачу в Новом 2024 году.

Самыми счастливыми цветами 2024-го года станут золотой, белый, алый, серый и серебряный – можно выбирать новогодние украшения, ориентируясь на эту цветовую гамму.



Зеленого Дракона можно задобрить и блюдами. Обязательно следует поставить на стол рыбу, морепродукты. Как отмечает "Пятый канал", символу понравится и использование острых приправ в различных рецептах.

Обязательно перед новогодней ночью нужно навести дома порядок и поддерживать хорошее праздничное настроение.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какое блюдо обязательно должно украсить стол в новогоднюю ночь.