Это блюдо обязано быть на новогоднем столе: идеальное сочетание ингредиетов

Это блюдо обязано быть на новогоднем столе: идеальное сочетание ингредиетов
Фото: кадр YouTube.com
Вкус непременно порадует домашних

Новый год 2024 уже скоро будет стучаться в двери, поэтому сейчас самый подгодящий момент, чтобы начать подготовку к празднику. Например, продумать блюда на праздничный стол. Если хотите удивить близких вкусным и оригинальным салатом, то рекомендуем приготовить "Изумрудная россыпь" – в нем идеально сочетаются все ингредиенты. Пошаговым рецептом делится "Утро.ру". 

Игредиенты для салата "Изумрудная россыпь"

  • Куриное мясо – 0,5 кг.
  • Лук – 1 небольшая луковица.
  • Сыр – 100 гр.
  • Яйца – 3 шт.
  • Помидор – 2 шт.
  • Киви – 3 шт.
  • Майонез, соль, черный перец. 

Пошаговый способ приготовления

1. Отвариваем куриное мясо и яйца – их очищаем. 

2. Нарезаем мясо небольшими кусками и кладем на блюдо.

3. Нарезаем мелко лук и укладываем сверху мяса. Смазываем майонезом, добавляем соль и перец.

4. Натираем сыр и складываем повер слоев. 

5. Затем шинкуем мелко помидоры и кладем на сыр.

6. Смазываем майонезом, натираем на терке яйца и выкладываем поверх.

7. В конце нарезаем красиво киви и выкладываем на салат.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом блюда, которое задобрит Зеленого Дракона в Новый год 2024.

Источник: Утро.ру
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