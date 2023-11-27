Это блюдо обязано быть на новогоднем столе: идеальное сочетание ингредиетов

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Новый год 2024 уже скоро будет стучаться в двери, поэтому сейчас самый подгодящий момент, чтобы начать подготовку к празднику. Например, продумать блюда на праздничный стол. Если хотите удивить близких вкусным и оригинальным салатом, то рекомендуем приготовить "Изумрудная россыпь" – в нем идеально сочетаются все ингредиенты. Пошаговым рецептом делится "Утро.ру".
1. Отвариваем куриное мясо и яйца – их очищаем.
2. Нарезаем мясо небольшими кусками и кладем на блюдо.
3. Нарезаем мелко лук и укладываем сверху мяса. Смазываем майонезом, добавляем соль и перец.
4. Натираем сыр и складываем повер слоев.
5. Затем шинкуем мелко помидоры и кладем на сыр.
6. Смазываем майонезом, натираем на терке яйца и выкладываем поверх.
7. В конце нарезаем красиво киви и выкладываем на салат.
Приятного аппетита!
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