Это блюдо обязано быть на новогоднем столе: идеальное сочетание ингредиетов

Вкус непременно порадует домашних

Новый год 2024 уже скоро будет стучаться в двери, поэтому сейчас самый подгодящий момент, чтобы начать подготовку к празднику. Например, продумать блюда на праздничный стол. Если хотите удивить близких вкусным и оригинальным салатом, то рекомендуем приготовить "Изумрудная россыпь" – в нем идеально сочетаются все ингредиенты. Пошаговым рецептом делится "Утро.ру".

Игредиенты для салата "Изумрудная россыпь"

Куриное мясо – 0,5 кг.

Лук – 1 небольшая луковица.

Сыр – 100 гр.

Яйца – 3 шт.

Помидор – 2 шт.

Киви – 3 шт.

Майонез, соль, черный перец.

Пошаговый способ приготовления

1. Отвариваем куриное мясо и яйца – их очищаем.

2. Нарезаем мясо небольшими кусками и кладем на блюдо.

3. Нарезаем мелко лук и укладываем сверху мяса. Смазываем майонезом, добавляем соль и перец.

4. Натираем сыр и складываем повер слоев.

5. Затем шинкуем мелко помидоры и кладем на сыр.

6. Смазываем майонезом, натираем на терке яйца и выкладываем поверх.

7. В конце нарезаем красиво киви и выкладываем на салат.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом блюда, которое задобрит Зеленого Дракона в Новый год 2024.